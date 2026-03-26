Трамп резко ответил Мерцу словами об Украине

Трамп заявил Мерцу, что конфликт на Украине не является войной США

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство словами канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил, что конфликт в Иране не касается Германии. Об этом американский лидер сообщил во время заседания кабинета министров, запись которого опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Когда я услышал, как канцлер Германии заявил: «Это не наша война» по поводу Ирана, я сказал: «Ну, знаете ли, Украина — тоже не наша война»», — указал Трамп.

17 марта Мерц заявил, что Германия не намерена участвовать в военных действиях на Ближнем Востоке и отказывается от использования военной силы для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.

21 марта немецкий канцлер отметил, что отношения между Германией и США стали более прохладными на фоне атак американских и израильских сил на Иран.

Ранее в Европе заявили, что Трампу придется смириться с поражением в Иране.