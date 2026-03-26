В США заявили о росте судоходства в Персидском заливе

Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в Персидском заливе отмечается увеличение интенсивности судоходства, и, по прогнозам, данная тенденция будет только усиливаться. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая на встрече президента Дональда Трампа с членами кабинета министров, Бессент подчеркнул, что наблюдается все более активное перемещение судов в залив и из него.

«Проход судов превышает уровень предыдущего дня, и это только начало. Я уверен, что судоходство будет расти с каждым днем, даже до того, как мы обеспечим безопасность проливов», — сказал Бессент в ходе встречи главы Белого дома с кабинетом министров.

23 марта Иран пригрозил минированием всех морских путей в Персидском заливе в случае атаки на побережье страны или острова.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В ответ на эти действия Тегеран предпринял контрмеры, нанеся ракетные и дроновые удары по территории Израиля, а также по американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке. Также сообщалось об атаках на нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива. Данные события вызвали резкий подъем цен на нефть, достигший максимального уровня за последние четыре года.

Ранее Иран закрыл доступ кораблям США в Персидский залив.

 
