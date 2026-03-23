Иран разрешил проход через Ормузский пролив невраждебным Тегерану странам

Иран заминирует все морские пути в Персидском заливе в случае атаки на побережье страны или острова. Об этом заявил Совет обороны Исламской Республики, передает агентство Fars.

В ведомстве также подчеркнули, что проход через Ормузский пролив возможен лишь для невраждебных Исламской Республике стран при согласовании этого вопроса с Тегераном.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.