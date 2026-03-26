Путин заявил, что Россия поддержит вложения бизнеса в модернизацию

Россия поддержит вложения бизнеса в модернизацию на основе отечественной технологической базы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в национальном центре «Россия», трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Мы будем стимулировать вложения бизнеса в модернизацию предприятий, производственных мощностей на собственной технологической базе», — сказал глава государства.

Президент отметил, что РФ особенно будет поддерживать развитие технологий в сфере искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ.

По его мнению, на глобальных рынках в данный момент успешен тот, кто вкладывается в технологические инновации, а также работает над повышением своей эффективности.

Также Путин призвал бизнес-сообщество к благоразумию в связи с возросшими доходами на нефтяном рынке.

