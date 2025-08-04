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Мишустин рассказал о мерах по поддержке бизнеса в приграничье

Мишустин: на поддержку бизнеса в приграничье кабмин выделит полмиллиарда рублей
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство России дополнительно выделит 650,5 млн рублей на поддержку бизнеса в приграничных регионах страны. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что эти деньги пойдут на оплату временного простоя работников по независящим от них и руководства причинам. Он напомнил, что с начала года на эти цели уже были направлены более 2 млрд рублей. Премьер подчеркнул, что благодаря этим средствам предприятия смогут сохранить трудовые коллективы и оборудование.

Мишустин на совещании со своими заместителями призвал их проследить, чтобы деньги дошли до жителей и организаций Курской, Брянской и Белгородской областей максимально быстро.

«От этого во многом зависит эффективность поддержки», — заключил политик.

До этого владелец фермерского хозяйства в Суджанском районе Курской области рассказал, что из-за вторжения в регион Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерял бизнес, который строил 24 года. По словам мужчины, его сараи оказались разрушены, а техника исчезла. Пшеницу успели убрать в хранилища, ячмень продали, но сою и подсолнечник собрать с полей не смогли. Мужчина пожаловался, что как таковой финансовой подушки у него не осталось, поскольку ею был урожай с поля.

Ранее Путин поставил задачу перед российскими бизнесменами.

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