Почти половина российских учителей не заметила снижения бумажной работы

Около 40% российских педагогов не заметили уменьшения объема отчетности после принятия в 2022 году закона, ограничивающего перечень обязательных документов. Еще 7% заявили, что бюрократическая работа за это время даже выросла, следует из опроса президентского Совета по правам человека (СПЧ), который опубликовали «Известия».

При этом в 2025 году глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял о снижении бумажной нагрузки на педагогов в 25 раз. Однако, на практике, как отмечают сами учителя, нагрузка никуда не делась, а изменила форму — большая ее часть перешла в электронный формат, при этом появились новые требования, например, регистрация на различных цифровых платформах, публикации в школьных сообществах и регулярные фотоотчеты.

Президент России Владимир Путин еще в 2015 году впервые призвал разобраться с проблемой перегруженности учителей «бумажной работой». В 2022 году российский лидер подписал закон, направленный на снижение бюрократической нагрузки с преподавателей, так как по новым нормам школы перешли на электронный документооборот.

Авторы инициативы отмечали, что система образования в России является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем: на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46.

