Володин заявил, что России объявлено более 31 тысячи санкций

Володин: России объявлено 31507 санкций — это беспрецедентное число
Российской Федерации объявлено 31507 санкций — это беспрецедентное количество. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает РИА Новости.

По его словам, России необходимо преодолеть вызовы в виде наложенных Западом рестрикций.

«Что касается санкций, которые объявлены Российской Федерации, их количество беспрецедентно - 31507 санкций», — сказал Володин.

Председатель Госдумы отметил, что фундаментом эффективной работы должна стать консолидация всех политических сил. Решения должны быть филигранными и сверхэффективными, добавил он.

До этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что жители Великобритании устали от антироссийских санкций.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад ввел масштабные санкции против Москвы. Нарушение логистических цепочек привело к резкому росту цен на топливо и продовольствие, в том числе в странах Европы и США. В России неоднократно заявляли, что страна успешно справляется с санкционным давлением, а на Западе не хватает мужества признать провал ограничительных мер против РФ.

Ранее в МИД РФ заявили о расколе в Евросоюзе из-за санкций в отношении России.

 
