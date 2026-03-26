Профессор рассказал о серьезной ошибке США в Иране

США не воспринимали всерьез способность Ирана ограничить судоходство в Ормузском проливе и не предполагали, что это может стать козырем для Тегерана. Об этом Al Jazeera рассказал профессор государственного управления в Джорджтаунском университете в Катаре Мехран Камрава.

По его словам, то, что США не относились серьезно к возможности закрытия Ормузского пролива, «шокирует» и вызывает удивление.

«Они могут как закрыть Ормузский пролив, так и, что еще проще, создавать помехи судоходству через него. Думаю, сейчас у Ирана появилось еще больше оснований для закрытия Ормузского пролива или ограничения прохода судов через него. <…> Эта угроза существует с момента окончания ирано-иракской войны. Удивительно, что американцы, похоже, не воспринимали её всерьёз», — заявил Камрава.

В начале марта из-за атаки США и Израиля Иран закрыл Ормузский пролив, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов в мире. Этот шаг спровоцировал резкий рост цен на нефть.

25 марта иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран предоставил право прохода через Ормузский пролив судам, которые принадлежат дружественным государствам, в том числе России, Индии и Китаю.

Также 25 марта агентство Tasnim сообщало, что Иран может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае высадки на территории Исламской республики наземных войск США. При этом портал Axios со ссылкой на должностных лиц США и свои источники писал, что Пентагон готовит четыре сценария эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которые могут включать и захват иранских островов Харк, Ларак или Абу-Муса.

Ранее Трамп призвал Иран серьезнее отнестись к сделке с США.