Глава ЛДПР рассказал о задаче делегации Госдумы России в США

Павел Бедняков/РИА Новости

Задача делегации Госдумы РФ в США — возобновить общение. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

«Стоят задачи возобновить общение, без какой-то дополнительной конкретики», — сказал он.

По словам депутата, проходящая сейчас встреча — текстовая, однако в последующие контакты стороны будут наращивать «субстантивные кирпичики». Слуцкий отметил, делегация включает вице-спикера Бориса Чернышова.

24 марта газета «Ведомости» написала, что в ближайшее время на переговоры в США направится делегация Госдумы. Ее возглавит зампред комитета нижней палаты по международным делам Вячеслав Никонов. По словам одного из источников издания, никто из руководства партии «Единая Россия» в Вашингтон не полетит. Никонов же является отличным вариантом, поскольку отлично владеет английским языком и сможет «говорить американским конгрессменам о победе России».

Накануне первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подтвердил, что самолет с делегацией депутатов совершил посадку в аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Он отметил, что визит парламентариев проходит в рамках урегулирования отношений между Россией и США.

Ранее стало известно, когда депутаты Госдумы встретятся с представителями Конгресса США.

 
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
