В Госдуме подтвердили прибытие депутатской делегации в США

Самолет с делегацией депутатов Государственной думы совершил посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил первый заместитель главы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, визит парламентариев проходит в рамках урегулирования отношений между Россией и США.

Также Чепа заявил, что с американской стороны в переговорах будет принимать участие группа конгрессменов. Он не уточнил, кто это будет.

Незадолго до этого сообщалось, что самолет Ил-96, на борту которого находятся депутаты Госдумы, сел в США.

24 марта газета «Ведомости» сообщила, что в ближайшее время в Соединенные Штаты на переговоры направится делегация Госдумы, которую возглавит заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов.

По словам одного из собеседников издания, никто из руководства партии «Единая Россия» в США не полетит. Никонов же, отметил источник, является отличным вариантом, поскольку он отлично владеет английским языком и сможет «говорить американским конгрессменам о победе России».

Позже Чепа заявил, что главной задачей депутатской делегации на переговорах с США является продолжение выстраивания постоянного диалога с Вашингтоном. Он отметил, что Москве необходимо «разъяснить позиции» американской стороне.

Ранее в МИД РФ объяснили, как Россия выстраивает контакты с США.