Президент Украины Владимир Зеленский злится на страны Европейского союза из-за промедления с предоставлением кредита Киеву на €90 млрд в связи с тем, что они не могут повлиять на вето Венгрии. Такое мнение высказал журналист Алекс Христофору на YouTube-канале.

«Это его чертовски злит, потому что на Киев не остается времени и сил. Это уже агония режима», — сказал Христофору о Зеленском.

По словам журналиста, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прежде всего защищает интересы своей страны и не обязан выполнять желания Украины.

Христофору также назвал глупостью то, как Зеленский пытается оказать давление на Венгрию, жалуясь ЕС.

19 марта на саммите Европейский союз не смог утвердить военный кредит для Украины, так как его заблокировали Венгрия и Словакия из-за того, что Киев остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». При этом решение о предоставлении кредита было вынесено еще в декабре прошлого года.

Ранее Ле Пен поддержала Орбана, назвав защиту им интересов Венгрии при блокировке кредита ЕС для Украины обоснованной.