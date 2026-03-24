Дмитриев считает, что РФ хорошо подготовлена к эпохе дефицита ресурсов в мире

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X заявил, что РФ хорошо подготовлена к эпохе дефицита ресурсов в мире.

«Являясь крупнейшим в мире обладателем природных ресурсов и входя в тройку лидеров по производству большинства сырьевых товаров, у России есть хорошие перспективы в условиях прогнозируемой и наступающей эпохи крайней нехватки ресурсов», — написал он.

До этого Дмитриев заявил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен только сейчас признала, что «энергетический кризис носит критический характер» для Евросоюза, однако при этом не говорит о том, что кризис стал критическим из-за ее «роковых и идиотских ошибок», которые связаны с отказом от российских энергоресурсов.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии исключила возможность того, что странам — членам ЕС разрешат вновь закупать российский газ. По ее словам, этого не произойдет, даже если в государствах региона возникнет физическая нехватка энергоресурсов.

Ранее Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от российского газа за одну ночь.