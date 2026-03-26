В Британии объяснили «отчаянием» планы США о переговорах с Ираном

Соединенные Штаты предложили Ирану пойти на переговоры из-за своего отчаянного положения. Такое мнение высказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«США сейчас нужно предотвратить потенциальную катастрофу, которая, как мне кажется, надвигается, ведь что бы ни делал Трамп, у него сейчас заканчивается время. Отсюда и столько попыток договориться с Ираном», — считает Меркурис.

Эксперт высказал мнение, что Тегерану не стоит соглашаться на условия Вашингтона, поскольку стратегическая инициатива находится на его стороне.

24 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что верховный лидер Ирана согласился на переговоры США и Ирана.

25 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры США и Ирана могут состояться в пакистанской столице Исламабаде уже в выходные 28-29 марта.

При этом иранский телеканал Press TV сообщил, что Тегеран отклонил предложение США по завершению конфликта и выдвинул свои требования. Газета The Wall Street Journal сообщала, что требования Ирана подразумевают в том числе закрытие всех американских баз в странах Персидского залива, сохранение иранской ядерной программы, выплаты компенсаций

Ранее журналист раскрыл истинную цель переговоров США с Ираном.

 
