Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В США словом «катастрофа» оценили последствия эскалации войны с Ираном

Подполковник Дэвис: эскалация войны против Ирана грозит США катастрофой
Hussein Malla/AP

Дальнейшая эскалация войны США против Ирана рискует обернуться катастрофой для Вашингтона. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, худшее, что Соединенные Штаты могут сделать сейчас – это эскалировать конфликт, расширив его до наземной операции, чтобы заставить Иран подчиниться американскому лидеру Дональду Трампу.

Такой сценарий может значительно увеличить издержки США, особенно если Тегерану удастся отразить нападение на остров Харк. Однако и успех этой операции не окажет стратегического влияния на ход конфликта, считает Дэвис.

23 марта газета The New York Times написала, что командование американской армии обсуждало возможность переброски на Ближний Восток воздушного десанта численностью в бригаду. Также CBS News сообщал, что в захвате иранского острова Харк может поучаствовать 2,5 тыс. морских пехотинцев из 31-го экспедиционного подразделения.

Кроме того, 23 марта израильская газета The Jerusalem Post написала, что США ускорили переброску морских пехотинцев и военно-морских сил США на Ближний Восток, так как решение о захвате острова Харк почти принято.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!