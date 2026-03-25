В США словом «катастрофа» оценили последствия эскалации войны с Ираном

Дальнейшая эскалация войны США против Ирана рискует обернуться катастрофой для Вашингтона. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, худшее, что Соединенные Штаты могут сделать сейчас – это эскалировать конфликт, расширив его до наземной операции, чтобы заставить Иран подчиниться американскому лидеру Дональду Трампу.

Такой сценарий может значительно увеличить издержки США, особенно если Тегерану удастся отразить нападение на остров Харк. Однако и успех этой операции не окажет стратегического влияния на ход конфликта, считает Дэвис.

23 марта газета The New York Times написала, что командование американской армии обсуждало возможность переброски на Ближний Восток воздушного десанта численностью в бригаду. Также CBS News сообщал, что в захвате иранского острова Харк может поучаствовать 2,5 тыс. морских пехотинцев из 31-го экспедиционного подразделения.

Кроме того, 23 марта израильская газета The Jerusalem Post написала, что США ускорили переброску морских пехотинцев и военно-морских сил США на Ближний Восток, так как решение о захвате острова Харк почти принято.

