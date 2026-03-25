В США подтвердили отправку воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток

Пентагон в среду официально подтвердил планы отправки части 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США на Ближний Восток. Об этом пишет ВВС со ссылкой на данные Минобороны США.

Из соображений безопасности представитель Пентагона отказался предоставить дополнительные подробности.

Издание отмечает, что 82-я воздушно-десантная дивизия считается одним из самых боеготовых соединений в армии.

Недавно генерал-лейтенант в отставке и бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил о «твердой убежденности» в необходимости отправки войск на территорию Ирана для захвата острова Харк.

23 марта израильская газета The Jerusalem Post написала, что США ускорили переброску морских пехотинцев и военно-морских сил США на Ближний Восток, так как решение о захвате острова Харк почти принято. В материале отмечается, что целью готовящейся операции является «обеспечение свободы судоходства в проливах».

Ранее Иран пригрозил захватом соседних стран.