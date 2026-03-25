Путин поручил разобраться с наследниками авторов, злоупотребляющими правами

Президент Владимир Путин заявил о необходимости найти цивилизованное решение проблемы, когда наследники авторов творческих работ злоупотребляют своими правами. Об этом пишет ТАСС.

Во время заседания Совета по культуре председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков обратился к президенту с просьбой рассмотреть возможность постановки спектаклей по произведениям русской литературы без обязательного согласия правообладателей, не являющихся авторами.

Машков пояснил, что наследники, уехавшие из России, зачастую накладывают запрет на постановку спектаклей по произведениям их знаменитых предков. По его мнению, это способствует «геноциду российской культуры», а отказ наследников фактически обрекает самих авторов на забвение.

Президент Путин поддержал идею нахождения компромиссного решения в рамках правового поля. Он подчеркнул, что к правам наследников необходимо относиться с уважением, но также обратил внимание на то, что их действия могут привести к тому, что произведения будут забыты и перестанут ставиться.

«Они сами не авторы, у них есть какие-то права, и надо относиться к этому, безусловно, с уважением. Нужно этим позаниматься. Повторяю – цивилизованным способом нужно решать этот вопрос, и, мне кажется, мы сможем найти эти решения», – заявил Путин.

25 марта в России отмечают День работника культуры. В связи с этим в Кремле прошло заседание президентского Совета по культуре под председательством президента РФ Владимира Путина.

Ранее Путин дал поручение о квотах на прокат иностранных фильмов.

 
В США высмеивают «цыплячью» стратегию Трампа по Ирану. Почему ее называют эффектом TACO
