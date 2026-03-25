В Кремле проходит заседание Совета при президенте по культуре

В Кремле проходит заседание президентского Совета по культуре под председательством президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

25 марта в России отмечают День работника культуры. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, центральной темой обсуждения станут меры поддержки отечественного кинематографа.

В рамках мероприятия запланирован ряд ключевых выступлений. С докладом о месте кино в школьной программе выступит директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Режиссер Никита Михалков поделится своим видением системной поддержки российского кино. Также слово будет предоставлено помощнику президента и секретарю Совета Владимиру Мединскому.

Повестка заседания включает и другие значимые вопросы. Ожидаются выступления председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова, художественного руководителя Театра наций Евгения Миронова и писателя Захара Прилепина, которые озвучат позиции профессиональных сообществ.

Ранее Путин наградил премиями молодых деятелей культуры в Екатерининском зале Кремля.

 
