В Совфеде рассказали о крупной «подмене» в ЕС

Пушков: силу европейских наций подменяют силой наднациональной бюрократии
В ЕС сейчас сила европейских наций подменяется силой «наднациональной бюрократии», которая стремится создать «супер-государство Европа». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Сейчас на глазах всех европейцев происходит подмена силы европейских наций силой наднациональной бюрократии, стремящейся уничтожить европейские нации на пути к созданию «супер-государства Европа», лишенного национальных черт, ценностей и интересов», — отметил Пушков.

23 марта Пушков написал, что лидеры ЕС хотят уничтожить национальные государства в Европе в пользу «транснационального капитала и евробюрократии». Он также отметил, что такой курс предполагает «растворение национального начала европейских наций» с помощью «завоза» большого количества мигрантов.

В посте сенатор процитировал слова сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисы Вайдель, которая в недавнем интервью сербской газете «Политика» заявила, что ЕС столкнулся с экзистенциальным кризисом, отошел от «первоначальной идеи» и превратился «бюрократическую институцию», которая все чаще ставит под сомнение суверенитет государств-членов союза.

В феврале Пушков также писал, что ЕС сейчас занимается «национальным самоуничтожением».

Ранее на Западе рассказали, как ЕС затягивает конфликт на Украине.

 
