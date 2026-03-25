Стало известно, зачем российские депутаты едут в США

Депутат Чепа: делегация во главе с Никоновым едет в США для развития диалога

Главной задачей депутатской делегации на переговорах с США во главе с заместителем главы комитета по международным делам Вячеславом Никоновым является продолжение выстраивания постоянного диалога с Вашингтоном. Москве необходимо «разъяснить позиции». Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя упомянутого комитета Алексей Чепа.

«В первую очередь, [стоит] задача выстраивания постоянного диалога. Мы должны разъяснять наши позиции, говорить о тех проблемах, которые мы видим. Естественно, это диалог с партнерами. Мы выстраиваем такой диалог и с европейскими парламентариями, проводим постоянные ВКС (видео-конференц-связь - «Газета.Ru»). Там, где есть возможность, мы проводим встречи в рамках различных международных организаций, куда российская делегация парламентариев ездит», — сообщил парламентарий.

24 марта газета «Ведомости» сообщила о том, что в ближайшее время в Соединенные Штаты на переговоры направится делегация Госдумы, которую возглавит Вячеслав Никонов.

По словам одного из собеседников издания, никто из руководства партии «Единая Россия» в США не полетит. Никонов же, отметил источник, является отличным вариантом, поскольку он отлично владеет английским языком и сможет «говорить американским конгрессменам о победе России».

Источник добавил, что. прежде чем депутаты направятся в США, с тех, кто входит в российскую делегацию, должны на время визита снять санкции, а решение об этом должно согласовываться на уровне американского Госдепа. По данным издания, в Соединенные Штаты полетит группа думцев из разных фракций.

Ранее Лавров назвал отличия российских и американских переговорщиков.