Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленскому предрекли отставку после проверки США переданных Украине денег

Экс-нардеп Килинкаров: аудит помощи США может привести к отставке Зеленского
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Проверка президентом США Дональдом Трампом переданной ранее финансовой помощи Киеву может привести к отставке украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Если Трамп хочет быть успешным в решение украинского вопроса, ему в любом случае придется толкаться локтями с британцами (британским влиянием на Украине - «Газета.Ru»). Если он сможет растолкать их всех локтями, безусловно, будет результат [расследования помощи Киеву], и результат этот будет в отношении демонтажа всего этого политического режима вместе с Зеленским», — подчеркнул он.

Килинкаров отметил, что одной из наиболее очевидных предпосылок к падению киевского режима является парламентский кризис на Украине с «забастовкой» нардепов, отказывающихся голосовать по законопроектам.

При этом, как напомнил бывший депутат Рады, американцы пока не начали финансовый аудит переданных денег Киеву, связанный именно с министерством обороны Украины. У Трампа, добавил Килинкаров, есть для этого все нужные ресурсы.

«Министерство обороны – это то ведомство, которое осваивало львиную долю финансовых ресурсов как самой Украины, так и тех поступлений, которые поступали от западных партнеров Украины, но пока никаких проверок по линии министерства обороны не проведено», — сказал политик.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон больше не тратит деньги на Украину, а расходование средств, которые были переданы Киеву во время президентства Джо Байдена, требует расследования.

Ранее в Европе заметили, что посредничество США в переговорах на Украине зашло в тупик.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!