Проверка президентом США Дональдом Трампом переданной ранее финансовой помощи Киеву может привести к отставке украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Если Трамп хочет быть успешным в решение украинского вопроса, ему в любом случае придется толкаться локтями с британцами (британским влиянием на Украине - «Газета.Ru»). Если он сможет растолкать их всех локтями, безусловно, будет результат [расследования помощи Киеву], и результат этот будет в отношении демонтажа всего этого политического режима вместе с Зеленским», — подчеркнул он.

Килинкаров отметил, что одной из наиболее очевидных предпосылок к падению киевского режима является парламентский кризис на Украине с «забастовкой» нардепов, отказывающихся голосовать по законопроектам.

При этом, как напомнил бывший депутат Рады, американцы пока не начали финансовый аудит переданных денег Киеву, связанный именно с министерством обороны Украины. У Трампа, добавил Килинкаров, есть для этого все нужные ресурсы.

«Министерство обороны – это то ведомство, которое осваивало львиную долю финансовых ресурсов как самой Украины, так и тех поступлений, которые поступали от западных партнеров Украины, но пока никаких проверок по линии министерства обороны не проведено», — сказал политик.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон больше не тратит деньги на Украину, а расходование средств, которые были переданы Киеву во время президентства Джо Байдена, требует расследования.

Ранее в Европе заметили, что посредничество США в переговорах на Украине зашло в тупик.