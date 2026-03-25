Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Раде рассказали о «неблагоприятных тенденциях» для Украины из-за войны в Иране

Нардеп Вениславский: тенденции для Украины не очень благоприятны из-за Ирана
РИА Новости

Для Украины складываются «не очень благоприятные» тенденции из-за того, что США активно тратят в войне с Ираном необходимые Киеву боеприпасы. Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» рассказал депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«Тенденции не очень благоприятны сейчас для Украины. Но президент поставил задачу и для министра обороны, и для военно-промышленного комплекса искать замену тем средствам поражения, которые мы получили от Соединенных Штатов Америки. Наш военно-промышленный комплекс сейчас на этом очень активно работает», — отметил он.

В марте издание Politico писало, что в Европе опасаются перебоев с поставками американского оружия на Украину из-за того, что США быстро расходуют зенитные боеприпасы в войне с Ираном. 11 марта издание Spiegel сообщало, что украинского руководство крайне обеспокоено грядущим снижением поставок вооружений из-за боевых действий на Ближнем востоке.

Агентство Bloomberg писало, что значительный расход американских зенитных управляемых ракет PAC-3 к комплексам Patriot в конфликте с Ираном может ослабить противовоздушную оборону Украины.

Ранее Вениславский призвал готовиться к удару Ирана по Украине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!