В Раде рассказали о «неблагоприятных тенденциях» для Украины из-за войны в Иране

Для Украины складываются «не очень благоприятные» тенденции из-за того, что США активно тратят в войне с Ираном необходимые Киеву боеприпасы. Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» рассказал депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«Тенденции не очень благоприятны сейчас для Украины. Но президент поставил задачу и для министра обороны, и для военно-промышленного комплекса искать замену тем средствам поражения, которые мы получили от Соединенных Штатов Америки. Наш военно-промышленный комплекс сейчас на этом очень активно работает», — отметил он.

В марте издание Politico писало, что в Европе опасаются перебоев с поставками американского оружия на Украину из-за того, что США быстро расходуют зенитные боеприпасы в войне с Ираном. 11 марта издание Spiegel сообщало, что украинского руководство крайне обеспокоено грядущим снижением поставок вооружений из-за боевых действий на Ближнем востоке.

Агентство Bloomberg писало, что значительный расход американских зенитных управляемых ракет PAC-3 к комплексам Patriot в конфликте с Ираном может ослабить противовоздушную оборону Украины.

Ранее Вениславский призвал готовиться к удару Ирана по Украине.