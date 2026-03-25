В Кремле прокомментировали информацию о «мирном плане США» по Ближнему Востоку

Песков: Москва не знает, существует ли мирный план США по Ближнему Востоку

Москва не знает, насколько достоверна информация о «мирном плане США» по Ближнему Востоку. Тегеран таких сведений не передавал, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Такого рода информацию наши иранские друзья нам не передавали. Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения», — сказал он.

Газета The New York Times ранее написала, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 марта министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство тоже считает себя частью переговорного процесса по Ирану. По его словам, Пентагон «ведет переговоры с помощью бомб».

Ранее на Западе раскрыли требования Ирана к США.