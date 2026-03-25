СМИ раскрыли, как долго США и Израиль планируют воевать с Ираном

Axios: США и Израиль планируют еще две-три недели войны с Ираном

Американо-израильская операция против Ирана продлится еще не менее двух-трех недель независимо от возможных переговоров. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназваных американских и израильских чиновников.

«Американские и израильские официальные лица планируют еще две-три недели войны независимо от того, состоятся ли переговоры», — говорится в материале.

По словам источников портала, США и группа региональных посредников обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном уже в четверг, 26 марта, но пока ждут ответа от Тегерана. При этом США также готовят варианты на случай потенциальной эскалации, включая развертывание бригады, состоящей из нескольких тысяч солдат.

По данным двух израильских источников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен тем, что Вашингтон может заключить сделку, которая значительно не соответствует целям Израиля, включает существенные уступки и ограничивает возможности страны по нанесению ударов по Ирану.

Во вторник в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что, хотя многих иранских лидеров уже нет в живых, США «ведут переговоры с нужными людьми, и они очень хотят заключить сделку».

Американские чиновники заявляют, что иранское правительство находится в состоянии хаоса и испытывает трудности с коммуникацией. Неопределенное положение нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи усугубляет путаницу в вопросе о том, кто уполномочен принимать решения.

21 марта российский президент Владимир Путин заявил, что Россия остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее президент Германии назвал катастрофической ошибкой войну США в Иране.