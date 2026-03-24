Глава Пентагона заявил, что США продолжат вести переговоры с Ираном «с помощью бомб»

США продолжат вести переговоры с Ираном «с помощью бомб». Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

«Мы [Пентагон] тоже считаем себя частью этих переговоров. Мы ведем переговоры с помощью бомб», — сказал он.

По словам главы оборонного ведомства, у американских военных развязаны руки в отношении Ирана.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры. По его словам, Хаменеи попросил как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут соблюдены условия Тегерана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

