Евросоюз не согласен на мир на Украине с учетом интересов России и намерен дальше эксплуатировать эту страну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

«На другой мир, который бы учитывал бы интересы России, законные права русскоязычных, русских граждан Украины, территориальные реалии, право народов самостоятельно определять свою судьбу, в Брюсселе, конечно, не согласны», — констатировала Захарова.

По ее словам, Евросоюз хочет в «неоколониальных традициях» и далее эксплуатировать Украину, продолжая натравливать ее против России и используя в прочих агрессивных целях.

До этого президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского «взяться за дело» и заключить сделку о мирном урегулировании российского-украинского конфликта. При этом глава Белого дома отметил, что российский лидер Владимир Путин готов заключить соглашение. По словам президента Соединенных Штатов, украинский лидер не проявляет достаточной готовности к переговорам.

Ранее Фицо заявил о невозможности ведения переговоров по Украине с Каллас.