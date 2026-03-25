Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Захарова заявила об отказе ЕС от мира на Украине, который учитывает интересы России

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Евросоюз не согласен на мир на Украине с учетом интересов России и намерен дальше эксплуатировать эту страну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

«На другой мир, который бы учитывал бы интересы России, законные права русскоязычных, русских граждан Украины, территориальные реалии, право народов самостоятельно определять свою судьбу, в Брюсселе, конечно, не согласны», — констатировала Захарова.

По ее словам, Евросоюз хочет в «неоколониальных традициях» и далее эксплуатировать Украину, продолжая натравливать ее против России и используя в прочих агрессивных целях.

До этого президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского «взяться за дело» и заключить сделку о мирном урегулировании российского-украинского конфликта. При этом глава Белого дома отметил, что российский лидер Владимир Путин готов заключить соглашение. По словам президента Соединенных Штатов, украинский лидер не проявляет достаточной готовности к переговорам.

Ранее Фицо заявил о невозможности ведения переговоров по Украине с Каллас.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!