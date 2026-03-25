На Украине рассказали, сколько денег нужно стране на восстановление энергетики

Украине в течение следующего десятилетия потребуется почти $91 млрд на восстановление энергетического сектора. Об этом в своем Telegram-канале написал министр энергетики страны Денис Шмыгаль.

«По оценкам Всемирного банка, Украине понадобится почти $91 млрд в течение следующего десятилетия для восстановления энергетического сектора. Для реализации таких инвестиций Украине критически нужен частный капитал», – отметил он.

Министр назвал и самые перспективные направления для инвестирования в украинскую энергетику. А именно это системы накопления энергии (BESS), возобновляемая энергетика, газовая генерация, развитие локальных энергетических сетей, добыча газа и нефтегазовая инфраструктура.

По словам Шмыгаля, сейчас Украина предлагает «партнерство, основанное на общих стратегических интересах и экономической целесообразности», при котором Украина получит «модернизированную энергосистему», Европа – «более сильную и диверсифицированную энергетическую архитектуру», а инвесторы – «доступ к одному из самых масштабных инфраструктурных рынков континента».

В марте Шмыгаль рассказывал, что Украина с 2014 года потеряла более 40 ГВт генерирующей мощности, что составляет более 80% мощности энергосистемы страны. 16 января министр заявил, что на Украине больше не осталось ни одной целой электростанции.

Ранее на Украине указали на риски не успеть подготовить энергосистему к следующей зиме.