На Украине указали на риски не успеть подготовить энергосистему к следующей зиме

Нагорняк: Киев может не успеть закупить оборудование для энергосистемы до зимы

Украина может не успеть закупить необходимое оборудование для ремонта энергетической системы до наступления зимы. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк в эфире украинского телеканала «Новости.LIVE».

«Есть такая вероятность, что до зимы этого года мы не сможем получить все необходимое (для ремонта энергосистемы. — «Газета.Ru») оборудование именно от европейских доноров», — заявил он.

Парламентарий отметил, что главная сложность заключается в низких темпах производства этого оборудования европейскими компаниями, с которыми у Киева уже заключены контракты, финансируемые также средствами Евросоюза (ЕС).

По мнению Нагорняка, решением этой проблемы может стать закупка оборудования в том числе в Китае, однако для этого должен измениться механизм финансирования закупок — чтобы «Укрэнерго» само могло выбирать поставщиков оборудования.

До этого министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна с начала 2014 года потеряла более 40 ГВт генерирующей мощности. По его словам, это более 80 % мощности энергосистемы.

Глава украинского минэнерго отметил, что на начало 2014 года на Украине была одна из нейших генераций в Европе — 54,5 ГВт. В начале 2022 года генерация составляла 32 ГВт, а сегодня уцелело менее 10 ГВт генерирующей мощности, уточнил Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль сообщил, что ТЭС Украины будут ремонтировать оборудованием старых европейских станций.