МИД РФ отреагировал на желание Зеленского отправить «экспертов» по БПЛА на Ближний Восток

Захарова: Зеленский проявляет цинизм, отправляя экспертов на Ближний Восток
Президент Украины Владимир Зеленский, постоянно жалующийся на нехватку людей и оружия в украинском конфликте, проявляет цинизм, отправляя своих якобы экспертов по беспилотным летательным аппаратам в зону Персидского залива. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В зоне конфликта — не украинского, а в Персидском заливе — якобы уже находятся свыше 200 украинских экспертов по борьбе с беспилотниками. А еще 30 готовятся туда поехать. Представляете, какой цинизм?» — сказала она.

Захарова подчеркнула, что украинский лидер все время жалуется, что Киеву «всего не хватает». По ее словам, Зеленский просит побольше денег в то время, когда своих собственных, так называемых экспертов, отправляет в зону Персидского залива.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сделала ничего, чтобы помочь американской армии в операции против Ирана, а слова Зеленского о помощи США дронами были «политическим пиаром».

Накануне в Китае выразили мнение, что президент РФ Владимир Путин сыграл на опережение, решив посетить КНР, пока американский лидер Дональд Трамп занят Ираном.

Ранее Трамп заявил, что США хотят встречи Путина и Зеленского.

 
