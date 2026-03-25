В Кремле назвали главную тему для обсуждения на совете по культуре при президенте РФ

Песков: развитие кино в РФ будет главной темой совета по культуре при президенте
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что развитие кино будет главной темой совета по культуре при президенте РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, российский президент Владимир Путин скажет вступительное слово, после чего помощник президента РФ Владимир Мединский расскажет, как исполнялись поручения, данные в рамках предыдущего совета.

Также ожидается выступление директора «Мосфильма» Карена Шахназарова и кинорежиссера Никиты Михалкова. Председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков расскажет о проблеме авторских прав, писатель Захар Прилепин — о литературных премиях.

«В целом поддержке российского кино будет уделено первостепенное внимание в ходе предстоящего совета <...> Естественно, будут и какие-то элементы дискуссии», — отметил Песков.

24 марта были названы имена лауреатов президентских премий молодым деятелям культуры 2025 года и в области литературы и искусства за произведения и проекты для детей и юношества 2025 года.

Ранее в Совфеде выступили против «дешевого хайпа» в театрах.

 
Камила Валиева вернулась после дисквалификации. Как фигуристка жила во время бана
