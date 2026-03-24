В Совфеде выступили против «дешевого хайпа» в театрах

Валентина Матвиенко призвала театры не гнаться за хайпом
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российским театрам важно сохранять творческое наследие и высокий авторитет, не жертвуя качеством ради сиюминутного интереса публики. Об этом она сказала на встрече с деятелями театрального искусства, пишет РИА Новости.

«Нужно сохранять наше уникальное творческое наследие и высокий авторитет отечественных театров в глазах зрителей – не гнаться за <...> «хайпом», жертвуя качеством спектаклей», — сказала она.

По ее словам, в профессиональной среде такую позицию поддерживают, в том числе в Союзе театральных деятелей. Организация, как отметила Матвиенко, готова активнее участвовать в обсуждении репертуарной политики, кадровых решений и системы наград.

Она добавила, что Союз в последнее время усилил свое влияние благодаря активной работе и авторитету руководства. В частности, речь идет о председателе Владимире Машкове и сопредседателе Валерии Гергиеве. По мнению Матвиенко, к позиции этой организации необходимо прислушиваться.

