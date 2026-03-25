Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Украина захотела расширить влияние в Африке

Глава ОП Буданов: Украина поставила цель влиять на ситуацию в Африке
Mowliid Ibdi/AP

Украина разрабатывает стратегию по расширению присутствия в Африке с целью влиять на ситуацию на континенте. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, чьи слова приводит УНИАН.

«Впервые Украина поставила перед собой цель комплексно влиять на ситуацию на африканском континенте и защищать украинские интересы в этой части мира. Украина должна подтверждать свой статус конкурентоспособного и влиятельного геополитического игрока, отстаивать собственную субъектность по всему миру и таким образом продвигать собственные экономические, безопасности и другие интересы в любой точке планеты», – подчеркнул Буданов.

По его словам, в последние годы украинские специалисты различных профилей были недостаточно вовлечены в отстаивание интересов республики в Африке.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина занимается военной подготовкой террористов в Африке, а также снабжает их вооружением и беспилотниками. По словам дипломата, наиболее активную работу Киев проводит в Мали. Захарова подчеркнула, что помимо прямой поддержки со стороны киевской власти, Африка также страдает от поставок западного оружия боевикам через черные рынки с территории Украины.

Она также указывала, что Украина, проигрывая в конфликте с Россией, решила открыть второй фронт в Африке.

Ранее власти Индии обвинили граждан Украины в подготовке боевиков в Мьянме.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!