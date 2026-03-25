Украина захотела расширить влияние в Африке

Украина разрабатывает стратегию по расширению присутствия в Африке с целью влиять на ситуацию на континенте. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, чьи слова приводит УНИАН.

«Впервые Украина поставила перед собой цель комплексно влиять на ситуацию на африканском континенте и защищать украинские интересы в этой части мира. Украина должна подтверждать свой статус конкурентоспособного и влиятельного геополитического игрока, отстаивать собственную субъектность по всему миру и таким образом продвигать собственные экономические, безопасности и другие интересы в любой точке планеты», – подчеркнул Буданов.

По его словам, в последние годы украинские специалисты различных профилей были недостаточно вовлечены в отстаивание интересов республики в Африке.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина занимается военной подготовкой террористов в Африке, а также снабжает их вооружением и беспилотниками. По словам дипломата, наиболее активную работу Киев проводит в Мали. Захарова подчеркнула, что помимо прямой поддержки со стороны киевской власти, Африка также страдает от поставок западного оружия боевикам через черные рынки с территории Украины.

Она также указывала, что Украина, проигрывая в конфликте с Россией, решила открыть второй фронт в Африке.

Ранее власти Индии обвинили граждан Украины в подготовке боевиков в Мьянме.