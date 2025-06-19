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Захарова заявила об открытии Украиной второго фронта в Африке

Захарова: проигрывая ВС России, Украина решила открыть второй фронт в Африке
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Украина, проигрывая в конфликте с Россией, решила открыть второй фронт в Африке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

«Да, они (украинские войска. — «Газета.Ru») отступают под натиском Вооруженных сил России. Они, по всей видимости, решили открыть теперь второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность там, в дружественных нам африканских государствах», — сказала дипломат.

Она отметила, что Киев продолжает демонстрировать свою террористическую сущность «еще и за пределами своей страны». Представитель внешнеполитического ведомства РФ обратила внимание, что связи Украины с африканскими террористами были подтверждены пресс-секретарем Главного управления разведки минобороны Украины Андреем Юсовым, послом Украины в Сенегале Юрием Пивоваровым. Захарова напомнила, что они публично заявляли о фактах содействия террористическим силам, которые в июле 2024 года напали на колонну военнослужащих в Мали.

«Достоверность заявлений подтвердили и правительство Мали, Нигера, которые приняли в итоге решение о немедленном, как вы помните, разрыве дипломатических отношений с Украиной в августе 2024 года. Вскоре последовали обращения Мали, Нигера и Буркина-Фасо в Совет Безопасности ООН с требованием принять меры в связи с поддержкой киевским режимом терроризма на Африканском континенте», — отметила представитель внешнеполитического ведомства РФ.

5 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Мали после появления сообщений о вовлеченности Киева в атаки на территории страны заявил, что внешние силы оказывают поддержку террористическим группировкам. В малийском минобороны отметили рост числа нападений на гражданские объекты и военные базы в последние недели, совершаемых, по утверждению генштаба, коалицией террористических организаций, получающих поддержку как внутри страны, так и из-за рубежа, включая оперативное, логистическое, финансовое и информационное обеспечение.

До этого портал Bamada сообщил, что Главное управление разведки минобороны Украины может быть причастно к подготовке и поддержке террористов в Мали.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет бороться с действиями Украины в Африке.

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