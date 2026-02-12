Размер шрифта
В МИД России обвинили Украину в снабжении оружием террористов в Африке

МИД России: Украина снабжает террористов в Африке вооружением и беспилотниками
Goran Tomasevic/Reuters

Украина занимается военной подготовкой террористов в Африке, а также снабжает их вооружением и беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Вернемся к киевскому режиму: он снабжает террористов на африканском континенте вооружениями, включая беспилотники, обучает боевиков», — сказала она.

По словам дипломата, наиболее активную работу Киев проводит в Мали. Захарова подчеркнула, что помимо прямой поддержки со стороны киевской власти, Африка также страдает от поставок западного оружия боевикам через черные рынки с территории Украины.

До этого официальный представитель МИД РФ заявила, что Украина, проигрывая в конфликте с Россией, решила открыть второй фронт в Африке. По ее словам, Киев стимулирует террористическую активность «в дружественных нам африканских государствах».

5 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Мали после появления сообщений о вовлеченности Киева в атаки на территории страны заявил, что внешние силы оказывают поддержку террористическим группировкам.

Ранее министр обороны ЦАР осудил Киев за подготовку террористов в Африке.
 
