Украинские депутаты устроили бойкот и не пришли на заседание Верховной рады

Заседание Верховной рады 25 марта началось при полупустом зале. Об этом свидетельствует трансляция, которая ведется на парламентском канале.

Заседание началось в 11:00 по московскому времени. На трансляции видно, что в зале присутствуют несколько десятков депутатов, большинство мест остаются пустыми.

Политики устроили бойкот и не пришли на работе на фоне поступающих в их адрес угроз. Накануне нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что депутаты опасаются избиений и провокаций, которые готовятся против них в правительственном квартале.

Гончаренко рассказал, что угрозы в адрес депутатов Рады поступают со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, 25 марта запланировано «показательное избиение» нескольких парламентариев, а также провокации в правительственном квартале. Нардеп объяснил, что таким образом офис Зеленского хочет добиться, чтобы депутаты боялись и голосовали за все, что спускается сверху.

24 марта к правительственному кварталу в Киеве начали стягиваться полиция и военные на фоне сообщений о поступающих депутатам угрозах. На опубликованном в сети снимке можно увидеть десятки людей в камуфляжной форме.

Ранее в Раде сообщили о желании десятков депутатов сложить с себя полномочия.