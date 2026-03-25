Премьер Испании допустил расширение конфликта на Ближнем Востоке

Санчес не исключил повторения «иракского кошмара» крупного масштаба
Eduardo Parra/Global Look Press

Конфликт на Ближнем Востоке представляет собой ситуацию, которая гораздо хуже войны в Ираке. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), передает El Spain.

Санчес отметил, что его предшественник Хосе Мария Аснар втянул Испанию в этот конфликт, потому что он хотел, чтобы тогдашний президент США Джордж Буш «пригласил его на сигару, чтобы он мог положить ноги на стол».

Действующий премьер Испании заявил о важности помнить последствия иракской кампании, чтобы не совершить те же ошибок.

Санчес добавил, что, возможно, нынешняя катастрофа в Иране скоро закончится, или, возможно, «кошмар Ирака повторится», но на этот раз в гораздо большем масштабе.

После атаки США и Израиля на Иран Педро Санчес осудил их удары, также Испания запретила Трампу использовать свои военные базы для военных действий против Тегерана. Также Санчес заявил, что Испания не станет соучастником вредных для мира действий – даже под угрозой ответных мер Вашингтона.

Ранее испанский журналист допустил выход страны из НАТО.

 
Камила Валиева вернулась после дисквалификации. Как фигуристка жила во время бана
