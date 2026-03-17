Евросоюз поможет Украине с финансированием и ремонтом трубопровода «Дружба»

Фон дер Ляйен: Киев принял предложение о помощи в ремонте трубопровода «Дружба»

Украина приняла предложение Европейского союза о помощи в финансировании и ремонте трубопровода «Дружба». Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

По ее словам, украинцы приветствовали и приняли это предложение, европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно.

Накануне еврокомиссар по энергетик Дану Йоргенсен сообщил, что украинские власти заявили ему, что делают все возможное для возобновления работы нефтепровода «Дружба».

По словам Йоргенсена, Европейский союз заинтересован в сохранении текущей структуры рынка электроэнергии, поскольку переживает ценовой кризис в связи с ростом стоимости нефти и газа на фоне военного конфликта США и Израиля с Ираном.

12 марта представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ЕК официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода «Дружбы».

Ранее в ЕК высказались о возможности профинансировать ремонт «Дружбы».