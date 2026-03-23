В Иране надеются, что Россия не позволит США злоупотреблять Совбезом ООН

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Арагчи: Тегеран надеется, что РФ не позволит США злоупотреблять СБ ООН
МИД России

Тегеран ожидает, что Москва не позволит США использовать Совет Безопасности ООН в своих целях в конфликте против Исламской Республики. Об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи сказал в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, говорится в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Дипломат выразил глубокое сожаление по поводу подхода некоторых стран, которые, следуя политике США, используют Совбез в качестве инструмента давления на Тегеран. По его словам, резолюция от 11 марта относительно ситуации в регионе является явным искажением фактов.

«Ожидается, что государства-члены Совета Безопасности, особенно Россия и Китай, а также другие страны, которые ценят принципы Устава ООН и международного права, не позволят США злоупотреблять Советом Безопасности для осложнения ситуации и совершения преступлений против Ирана», — подчеркнул Арагчи.

Кроме того, глава МИД Исламской Республики еще раз подтвердил решимость страны защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность. Министр сравнил угрозы нападения на энергетическую инфраструктуру Ирана с военным преступлением и геноцидом. По его словам, если они будут реализованы, Тегеран ответит быстро и решительно.

До этого Арагчи заявил, что Исламская Республика, нанося удары по объектам в странах Ближнего Востока, реализует свое законное право на самооборону.

Ранее в Иране назвали ответственных за кризис в Ормузском проливе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!