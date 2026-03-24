Фон дер Ляйен назвала условия для отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив

Фон дер Ляйен: ЕС направит корабли в Ормузский пролив после войны вокруг Ирана

Европейский союз может направить корабли в Ормузский пролив только после завершения боевых действий США и Израиля против Ирана. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Канберре, передает CNN.

Фон дер Ляйен отметила, что лидеры стран-членов ЕС говорили о возможности участия в миссии по сопровождению судов в Ормузский пролив, но после окончания боевых действий.

«Но, конечно, не мне судить об их решении предоставить необходимые возможности в Ормузском проливе», — добавила при этом глава ЕК.

Политик также назвала атаки Ирана на гражданскую инфраструктуру и суда в Персидском заливе «неприемлемыми».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

