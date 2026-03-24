Экспрет: угрозы вступления Саудовской Аравии в конфликт — форма давления на Иран

Заявления о прямом включении Саудовской Аравии в конфликт на Ближнем Востоке могут быть одной из форм давления со стороны аравийских монархий на Иран. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков.

По его словам, главной целью в данном случае является вывод сторон на переговоры.

«Вашингтон заявляет о идущем уже несколько дней диалоге, а Тегеран опровергает такие процессы. Если переговоры действительно уже идут, то произошла существенная реструктуризация хода конфликта и, вероятно, изменение позиций внутри игроков внутри Ирана. Если нет — то это пример мира постправды, психологического давления и воздействия на фондовые рынки», — сказал Баскаков.

При этом даже если мирный трек запущен, не факт, что он приведет к успеху, поскольку Израиль может не согласиться с теми решениями, которые примут Иран и США.

Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают возможность прямого участия в конфликте против Ирана, сообщают западные СМИ. Пока речь идет о поддержке США — предоставлении баз и экономическом давлении, однако в Эр-Рияде уже рассматривают ввод войск, а в Абу-Даби хоть и сосредоточились на санкциях, не исключают военного участия. Вовлекутся ли страны Персидского залива в войну — в материале «Газеты.Ru».

