Эксперт оценил последствия вступления Саудовской аравии в конфликт с Ираном

Атаки Ирана на Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, а также перекрытие Ормузского пролива вызвали хаос на Ближнем Востоке и на мировых рынках. Сложился своеобразный консенсус, в рамках которого Эр-Рияд действительно может вступить в войну против Тегерана. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Впрочем, не уверен, что присоединение Саудовской Аравии к операции США и Израиля против Ирана будет весомым», — сказал аналитик.

В распоряжении Эр-Рияда передовое американское вооружение, однако численность и боевой опыт личного состава саудовских вооруженных сил вряд ли способны изменить ход конфликта.

Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают возможность прямого участия в конфликте против Ирана, сообщают западные СМИ. Пока речь идет о поддержке США — предоставлении баз и экономическом давлении, однако в Эр-Рияде уже рассматривают ввод войск, а в Абу-Даби хоть и сосредоточились на санкциях, не исключают военного участия. Вовлекутся ли страны Персидского залива в войну — в материале «Газеты.Ru».

