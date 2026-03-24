В Иране заявили, что не посылали США предложений о прекращении боевых действий

Сторона Ирана не направляла США никаких предложений насчет объявления режима прекращения огня. Об этом заявил член комитета Меджлиса (однопалатного парламента) по национальной безопасности Якуб Реза-заде в беседе с агентством ISNA.

«Никаких переговоров или предложений о прекращении войны и огня от дипломатических ведомств, правительства и вооруженных сил не было», — сказал он.

24 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры. По его словам, Хаменеи попросил как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут соблюдены условия Тегерана.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что отложил удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней. По его словам, в эти дни пройдут мирные переговоры с Ираном.

Он отметил достаточно хорошие и продуктивные беседы о полном и окончательном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

21 марта российский президент Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

