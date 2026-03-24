Если слухи о нервном срыве президента США Дональда Трампа подтвердятся, и его действительно сменит вице-президент Джей Ди Вэнс, то мир увидит совершенно другую политику Вашингтона – без воинственности и агрессии. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил политический обозреватель Грег Вайнер.

Он подтвердил, что Трампа действительно могут отправить в отставку из-за плохого состояния по соответствующей поправке Конституции США.

«В этом случае мы увидим совершенно другую политику Вашингтона. Во-первых, исчезнет агрессивный фактор. Во-вторых, из Белого дома пулей вылетит Марко Рубио, которого иногда обвиняют в тесных связях с «глубинным государством» », — заявил эксперт, добавив, что Вэнс является продуктом движения MAGA, но без воинственности и желания командовать миром.

Если Вэнс получит сейчас власть, то он приложит все усилия, чтобы стать президентом США на выборах в 2028 году, заключил политолог.

Напомним, британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х сообщил, что у Трампа произошел нервный срыв, о чем знает все его окружение, в том числе Джэй-Ди Вэнс и военные.

До этого Трамп пообещал уничтожить ряд электростанций в Иране, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, а позже заявил, что отложит ультиматум из-за «успешных» переговоров, которые, в числе прочего, затрагивают вопрос отказа Ирана от разработки ядерного оружия и обогащения урана. В то же время официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что государство не ведет переговоры с Вашингтоном, однако он получил от посредников послания от Вашингтона.

В Европе ранее заявили, что Трампу придется смириться с поражением в Иране.