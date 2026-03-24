В Кремле прокомментировали отмену президентских выборов на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал отмену президентских выборов на Украине в 2026 году.

По словам пресс-секретаря российского президента, официально президентские выборы на Украине не были отменены, вопрос пока находится на этапе рассуждения.

«Этот вопрос актуален по-прежнему. Киевскому режиму придется определиться с вопросом легитимизации сроков полномочий главы», — подчеркнул Песков.

21 марта газета The Times со ссылкой на замглавы украинской ЦИК Сергея Дубовика писала, что Украине грозит конфликт с США при отказе проводить президентские выборы.

По словам чиновника, ЦИК должен был предоставить Верховной раде законопроект о проведении выборов в конце марта. Однако теперь сроки сдвинулись на конец мая, в то время как в США настаивают на проведении выборов.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине не состоятся ни при каких «паузаx» в боевых действиях — только после полного окончания конфликта. Тем самым он отверг сценарий голосования в период «временного перемирия», о котором говорил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

