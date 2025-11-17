Политик Нимайер: отношения России и Германии могут быть восстановлены после СВО

Отношения России и Германии могут быть восстановлены после завершения СВО, и ключевую роль в этом процессе сыграет газопровод «Северный поток-2». Такое мнение высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, чьи слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что после СВО Россия и Германия снова смогут иметь нормальные отношения. Это продлится еще несколько лет, но я считаю, что важным элементом этого станет «Северный поток-2»», — предположил Нимайер.

Политик указал, что кризис в немецкой экономике требует долгосрочных и доступных источников энергии, а Россия в этом вопросе остается одним из надежнейших поставщиков. По его мнению, наличие российско-немецкого трубопровода является «лучшим мирным проектом».

До этого депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер резко раскритиковал идею о возвращении к поставкам энергетических ресурсов из России в Германию. Он объяснил это тем, что ВС РФ «ежедневно» наносят удары по территории Украины и, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры республики.

