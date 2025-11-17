На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии назвали одно условие для восстановления отношений с Россией

Политик Нимайер: отношения России и Германии могут быть восстановлены после СВО
true
true
true
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Отношения России и Германии могут быть восстановлены после завершения СВО, и ключевую роль в этом процессе сыграет газопровод «Северный поток-2». Такое мнение высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, чьи слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что после СВО Россия и Германия снова смогут иметь нормальные отношения. Это продлится еще несколько лет, но я считаю, что важным элементом этого станет «Северный поток-2»», — предположил Нимайер.

Политик указал, что кризис в немецкой экономике требует долгосрочных и доступных источников энергии, а Россия в этом вопросе остается одним из надежнейших поставщиков. По его мнению, наличие российско-немецкого трубопровода является «лучшим мирным проектом».

До этого депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер резко раскритиковал идею о возвращении к поставкам энергетических ресурсов из России в Германию. Он объяснил это тем, что ВС РФ «ежедневно» наносят удары по территории Украины и, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры республики.

Ранее глава МО ФРГ заговорил о сроках нападения России на НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами