В Венгрии раскрыли, когда Киев вновь запустит трубопровод «Дружба»

Lev Radin/Global Look Press

Киев возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба» после завершения парламентских выборов 12 апреля, на которых победит правящая партия, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводят «Известия».

Сийярто выразил уверенность, что украинская сторона найдет технические решения для восстановления работы трубопровода уже на следующий день после голосования.

«У украинцев деньги закончатся гораздо быстрее, чем у нас нефть. Утром 13-го числа выяснится, что у украинцев есть потрясающие нефтяные инженеры с великолепными техническими знаниями, и к полудню 13-го они смогут починить трубопровод», — отметил министр, выступая на конференции CPAC в Будапеште.

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию приостановлены с конца января. Киев заявляет, что магистраль была повреждена в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону.

17 марта президент Украины в письме Еврокомиссии заявил, что оборудование трубопровода будет восстановлено ​​через полтора месяца «при отсутствии атак со стороны России».

Ранее Венгрия призвала Зеленского и ЕК прекратить «театр» вокруг газопровода «Дружба».

 
