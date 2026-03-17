Венгрия призвала Зеленского и ЕК прекратить «театр» вокруг газопровода «Дружба»

Сийярто заявил, что Зеленский и фон дер Ляйен устроили «театр» вокруг «Дружбы»

Венгрия призывает председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и украинского президента Владимира Зеленского прекратить «политический театр» вокруг ситуации с газопроводом «Дружба». Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на своей странице в соцсети X.

«Мы призываем Зеленского и фон дер Ляйен остановить этот политический театр», — написал он, призвав восстановить работу трубопровода и снять нефтяную блокаду с Венгрии.

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию приостановлены с конца января. Киев заявляет, что он был поврежден в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону.

17 марта президент Украины в письме Еврокомиссии заявил, что насосная станция будет восстановлена ​​через полтора месяца «при отсутствии дальнейших атак со стороны России».

Ранее Фон дер Ляйен сообщила, что Киев принял предложение о помощи в ремонте трубопровода «Дружба».