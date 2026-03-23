Иран против использования Ормузского пролива «продавшимся» США и Израилю

Расули: Иран не хочет, чтобы Ормузским проливом пользовались продавшиеся США
Иранская сторона против того, чтобы «продавшие себя США и Израилю» страны пользовались Ормузским проливом. Об этом заявил советник спикера парламента Исламской Республики по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

«Мы не хотим, чтобы страны, продавшие себя США и Израилю, пользовались Ормузским проливом, это наше право», — сказал он.

23 марта РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Исламской Республики писало, что Иран планирует сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе. Источник также добавил, что Тегеран будет обороняться от США и Израиля, пока не получит репарации и гарантии неповторения агрессии.

Иранское агентство Tasnim также рассказало: режим прохода судов через Ормузский пролив не будет функционировать так, как было до нападения США и Израиля на Иран, несмотря на заявления американских властей о якобы проведении переговоров с Тегераном.

Ранее Иран счел решение США отложить удары попыткой сбить цены на энергоносители.

 
Теперь вы знаете
Сколько стоит Россия. Какую цифру назвали в правительстве и что она значит
