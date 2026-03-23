На Западе рассказали о выигрыше России от военной операции США в Иране

Позиции России укрепляются на фоне продолжающейся военной операции США на Ближнем Востоке. Об этом заявил эксперт в области безопасности Эндрю Мишта в материале для портала 19FortyFive.

«Из-за повышенного внимания к эскалации конфликта в Иране Украина почти исчезла из новостных заголовков», — отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, в связи с тем, что Вашингтон переключил все внимание на Ближний Восток, Москва смогла увеличить доходы от экспорта нефти за счет повышенного спроса со стороны Индии и Китая.

13 марта Соединенные Штаты временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры по состоянию на 12 марта. Соответствующее разрешение американской стороны будет действовать до 11 апреля. Сохранились ограничения для новых поставок, а также для любых операций, которые связаны с Ираном, его правительством, а также иранскими товарами и услугами.

После этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что разрешение на операции по продаже нефти и нефтепродуктов из России позволит Москве получить прибыль в размере не более $2 млрд.

Ранее в США спрогнозировали дальнейшее смягчение санкций против России.