В Госдуме анонсировали новые меры по выводу мигрантов из тени

Трудовых мигрантов в России могут обязать содержать семьи на уровне регионального прожиточного минимума и отправлять детей на родину в течение месяца после достижения совершеннолетия. Нововведения анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, некоторые инициативы по ужесточению миграционной политики уже поступили на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Один из законопроектов обяжет иностранцев подтверждать доход, достаточный для себя них самих и совместно проживающих родственников, с учетом регионального коэффициента прожиточного минимума.

За каждого члена семьи потребуется вносить фиксированный авансовый платеж. Несоблюдение этих условий приведет к аннулированию патента или разрешения на работу и, как следствие, к сокращению срока пребывания в стране.

Еще один законопроект касается детей мигрантов: по достижении 18-летнего возраста они обязаны покинуть Россию в течение 30 дней после дня рождения.

Планируется ужесточить и требования к обладателям вида на жительство или разрешения на временное проживание: эти документы не выдадут или отзовут, если иностранный работник трудился менее 10 месяцев в году.

По словам Володина, предлагаемые меры направлены на борьбу с нелегальной миграцией. Спикер Госдумы привел данные МВД, согласно которым в 2025 году иностранцы оформили в РФ 2,3 млн трудовых патентов (на 9% больше, чем годом ранее) и внесли 172 млрд рублей НДФЛ авансом (+39%). Это свидетельствует о выходе трудовой миграции из тени, подытожил председатель ГД.

Первую инициативу — о прожиточном минимуме для семей мигрантов — Госдума рассмотрит в приоритетном порядке: законопроект уже получил одобрение комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

