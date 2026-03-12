Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме анонсировали новые меры по выводу мигрантов из тени

Володин: мигрантам введут прожиточный минимум и обяжут высылать 18-летних детей
Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

Трудовых мигрантов в России могут обязать содержать семьи на уровне регионального прожиточного минимума и отправлять детей на родину в течение месяца после достижения совершеннолетия. Нововведения анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, некоторые инициативы по ужесточению миграционной политики уже поступили на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Один из законопроектов обяжет иностранцев подтверждать доход, достаточный для себя них самих и совместно проживающих родственников, с учетом регионального коэффициента прожиточного минимума.

За каждого члена семьи потребуется вносить фиксированный авансовый платеж. Несоблюдение этих условий приведет к аннулированию патента или разрешения на работу и, как следствие, к сокращению срока пребывания в стране.

Еще один законопроект касается детей мигрантов: по достижении 18-летнего возраста они обязаны покинуть Россию в течение 30 дней после дня рождения.

Планируется ужесточить и требования к обладателям вида на жительство или разрешения на временное проживание: эти документы не выдадут или отзовут, если иностранный работник трудился менее 10 месяцев в году.

По словам Володина, предлагаемые меры направлены на борьбу с нелегальной миграцией. Спикер Госдумы привел данные МВД, согласно которым в 2025 году иностранцы оформили в РФ 2,3 млн трудовых патентов (на 9% больше, чем годом ранее) и внесли 172 млрд рублей НДФЛ авансом (+39%). Это свидетельствует о выходе трудовой миграции из тени, подытожил председатель ГД.

Первую инициативу — о прожиточном минимуме для семей мигрантов — Госдума рассмотрит в приоритетном порядке: законопроект уже получил одобрение комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Ранее стало известно, сколько сотен тысяч мигрантов находятся в РФ нелегально.

 
Теперь вы знаете
Отключения мобильной сети и проблемы с интернетом в Москве. Что происходит и что делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!