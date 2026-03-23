Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин и Пашинян договорились о личной встрече

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и условился встретиться с ним для продолжения диалога. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства на своем официальном сайте.

«Собеседники обсудили вопросы, касающиеся сферы действия двусторонней повестки дня, и договорились продолжить обсуждение в формате встречи при подходящей возможности», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщение о состоявшейся беседе опубликовала пресс-служба Кремля. В нем уточнялось, что Пашинян и Путин обсудили «различные аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах».

Недавно Пашинян предлагал России продать концессию на армянские железные дороги третьей стране, которая была бы дружественной по отношению и к Москве, и к Еревану. По его словам, Армения «не имеет ничего против России», но в нынешних условиях несет «определенные конкурентные потери».

Ранее Пашинян ответил на вопрос о российском гражданстве своего брата.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!