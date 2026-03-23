Путин и Пашинян договорились о личной встрече

Правительство Армении сообщило о договоренности Пашиняна и Путина о встрече

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и условился встретиться с ним для продолжения диалога. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства на своем официальном сайте.

«Собеседники обсудили вопросы, касающиеся сферы действия двусторонней повестки дня, и договорились продолжить обсуждение в формате встречи при подходящей возможности», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщение о состоявшейся беседе опубликовала пресс-служба Кремля. В нем уточнялось, что Пашинян и Путин обсудили «различные аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах».

Недавно Пашинян предлагал России продать концессию на армянские железные дороги третьей стране, которая была бы дружественной по отношению и к Москве, и к Еревану. По его словам, Армения «не имеет ничего против России», но в нынешних условиях несет «определенные конкурентные потери».

